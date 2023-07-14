لماذا ربط الإسلام مواقيت الصلاة بحركة الشمس؟ (فيديو)

كشف الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي السعودي، عن الأسباب وراء ربط الشريعة الإسلامية مواقيت الصلاة بحركة الشمس. وأشار إلى أن الشمس هي الساعة الكونية الأدق، وقد قامت الشريعة الإسلامية بربط مواقيت الصلاة النهارية بحركة مباشرة للشمس، بينما رُبطت مواقيت الصلاة الليلية بحركة غير مباشرة للشمس، مثل شفق العشاء وشفق الفجر.

وأوضح الزعاق، في فيديو نشره على حسابه في تويتر، أن مواقيت الصلاة تتغير على مدار العام بسبب كروية الأرض وميلان الشمس. فالمواقيت تزداد أو تنقص باختلاف الأوقات، باستثناء المناطق الموجودة على خط الاستواء، حيث تظل مواقيت الصلاة ثابتة نظرًا لاستقرار شروق وغروب الشمس.

وأشار الزعاق إلى أن أحد أهم المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد بقية المواقيت هو وقت الزوال. وخلال فترة معينة من العام، يكون وقت الزوال في أقصى نقطة له، ثم يبدأ في التناقص لمدة تقارب الأربعة أشهر.

إن إلتزام الشريعة الإسلامية بربط مواقيت الصلاة بحركة الشمس يعكس التفاهم العميق بين الدين والفلك، ويوفر للمسلمين منهجًا محددًا لأداء الصلوات في أوقات محددة تتوافق مع حركة الكواكب والشمس في السماء.

