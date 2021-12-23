لماذا نهانا القرآن عن محاسبة اللآخرين؟

من الأمور الملحوظة فى بعض – إن لم يكن العديد – من المجتمعات والأفراد في بلادنا هو إصدار الأحكام على الآخرين وحسابهم بدلا من ترك الحساب لله تعالى. وسواء تم نعت الآخرين بالكفر والزندقة أو بالفجور والانحلال أو بنشر الفسوق أو بأنهم من أهل النار، فإن الأمر في كل هذه الأمور هو إصدار أحكام على الآخرين ونزع حق الحساب من الله تعالى - وهو وحده صاحب الحق في حساب البشر كما سنوضح لاحقا.

وللأسف الشديد فإن إصدار الأحكام على غيرنا من البشر قد يقف عند حدود الكراهية فقط، وقد يتطور إلى سباب وإهانات وقد يصل أحيانا إلى حد الجريمة. فلا يمكننا أن ننسى كيف أن محاسبة الكاتب الرائع وشهيد الكلمة "د. فرج فودة" ومن ثم إصدار حكم بالكفر عليه تسبب في مقتله بطريقة شنعاء وبلا رحمة أمام إبنته الصغيرة. والكثير منا يتذكر كيف أن إصدار الحكم بالكفر على الكاتب العالمي "نجيب محفوظ" تسبب في محاولة ذبحه بسكين، والعديد منا أيضا يعرف كيف كانت الجماعات السلفية في الجزائر ترش وجه الفتيات اللواتي لا يرتدين الحجاب بماء النار، بعد أن يصدروا الأحكام عليهن بإشاعة الفسق والفجور.

ومما لاشك فيه أن إصدار الأحكام على غيرنا من البشر هو تطاول على حق مطلق للذات الإلهية، فكما قال الله بوضوح في القرآن:" فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ" (سورة الرعد آية 40)

وكما قال في الإنجيل " لا تدينوا لكي لا تدانوا...وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم".

وهنا يأتي السؤال المهم، ألا وهو، لماذا جعل الله تعالى حق الحساب له وحده ولم يسمح لأحد - ولاحتى الرسول - أن ينازعه فيه؟

أولا: الخالق وحده هو الذي يعرف ما يدور من كيمياء وتغيرات بيولوجية في عقولنا، قد تؤثر على أفكارنا. فمثلا قد يقوم إنسان بتصرفات غريبة لأن شرايين المخ تصلبت عنده، وتسبب ذلك في إنقاص ضخ الدماء، ومن ثم الأكسجين لخلايا العقل. وأيضا قد يقوم إنسان ما بتصرفات غير مقبولة عند البعض، بسبب نقص الجلوكوز المفاجيء في المخ، أو كنتيجة لكهرباء زائدة في بعض أماكن العقل البشري، أو كنتيجة لتغيرات في كيمياء الدم تؤثر على وظائف العقل، مثل حالات الفشل الكبدي الحاد. وهذه الأمثلة هي فقط لتوضيح أنه ليس من حقنا أن نصدر الأحكام ونحاسب الآخرين، لأننا ببساطة لا نعرف بالضرورة ماذا يدور في خلايا المخ، وماذا يحدث لها بالضبط. فالله وحده هو صاحب المعرفة كاملة، ولذا جعل حق حساب الناس له وحده ولم يتنازل عنه لسواه!

ثانيا: الله وحده هو الذي يعرف جميع الأمور والظروف حول الإنسان. فمثلا قد يرى أحدنا أن "فلان"، وهو في نقطة قريبة من الصلاح الأخلاقي كما نتصور هو أفضل من "علان"، الذي هو في نقطة بعيدة عن هذا الصلاح المفترض. ولكن حكمنا قد يتغير إذا علمنا أن الشخص الأول ولد في نقطة أقرب للصلاح، وهو الآن يبتعد عنها، وأن الشخص الآخر ولد بعيدا جدا عن هذا الصلاح، وأنه يحاول جادا للوصول إليه! فالله وحده هو من يعلم مجهود كل إنسان لتحسين ذاته وقد يرى الله أن الثاني عنده هو أفضل من الأول لأنه حاول أكثر أن يتجه للصلاح من الشخص الأول.

ثالثا: ينسى الكثيرون منا نسبية الأمور. فمثلا من ترى نفسها أفضل من غيرها لأنها محجبة فقد تنظر إليها إمرأة منقبة وتقول عنها أنها سافرة (أي الأولى) بل ومنحلة لأنها تظهر "بضم التاء وكسر الهاء" وجهها للرجال! وقد تأتي إمرأة منقبة أخرى لتنتقد هذه المنقبة وتتهمها بإشاعة الفاحشة بين الرجال لأنها – تظهر عينيها بينما هي (أي المنقبة الثانية) تغطي العينين كي لا تفتن الرجال من وراء النقاب! وهلم جرا!

رابعا: ربما لا يدرك بعضنا أهمية وقيمة منظورنا للأشياء. فقد نهاجم آخرين لأنهم يرون أن رقما ما هو"ثمانية" باللغة العربية بينما هم يرونه رقم "سبعة"! وسيتغير طريقة حكمهم تماما على غيرهم لو أنهم ذهبوا إلى الناحية الأخرى ليروا وجهة نظر الآخر!

وفي نهاية الأمر فإن الله وحده هو المدرك لكل هذه الأشياء، ولذا فقد جعل حق الحكم والحساب له وحده فكما قال وأوجز في كتابه الكريم



" إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ". والتعبير الأخير هو أسلوب "قصر وإستثناء" في اللغة أي أنه جعل حق الحساب هو حق له وحده وليس لأحد سواه !

وللحديث بقية!

د. توفيق حميد - الحره