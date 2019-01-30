لماذا يدعم المغرب خوان غوايدو للاطاحة بـ مادور؟

غوايدو يريد "إصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية [بين المغرب وفنزويلا]

أعلنت المملكة المغربية "دعمها" لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا (للبلاد) بالنيابة" والمعارض للرئيس نيكولاس مادورو، كما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية الثلاثاء.

وتحت عنوان "وزير الشؤون الخارجية يجري مباحثات مع خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية"، قالت الوكالة إن وزير الخارجية ناصر بوريطة أجرى مباحثات هاتفية مع خوان غوايدو، "بطلب من هذا الأخير"، وأعرب له عن دعم المملكة "لكل التدابير المتخذة من أجل الاستجابة للتطلعات الشرعية للشعب الفنزويلي للديمقراطية والتغيير."

وأضافت الوكالة أن خوان غوايدو أكد خلال هذه المباحثات عن "إرادته لاستئناف، وعلى أسس سليمة وواضحة، علاقات التعاون بين المغرب وفنزويلا، ورفع المعوقات التي حالت دون تطورها".لكن لم تذكر ما إذا كانت الرباط قد توقفت عن الاعتراف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا.

ويرتبط الموقف المغربي من أزمة الرئاسة في فنزويلا ارتباطا جوهريا بقضية الصحراء الغربية، إذ أن مادورو يرى في الصحراء الغربية "آخر مستعمرة في أفريقيا"، وتصف كراكاس (في ظل مادورو) المغرب بأنه "يحتل" الصحراء و"يستغل ثرواتها الطبيعية".

وفي الأمم المتحدة، كانت فنزويلا قد أدرجت القضية ضمن مشاكل تصفية الاستعمار، ما أثار غضب واحتجاج ممثل المغرب في المنظمة الدولية عمر هلال.

وبنفس السياق، رصدت وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية تصريحا لمستشار في الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنزويلي، مانويل أفيندانو، وهو عضو حزب "فولونتاد بوبولار" (الإرادة الشعبية) الذي ينتمي إليه "الرئيس بالنيابة" خوان غوايدو، قال فيه إن غوايدو يريد "إصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية [بين المغرب وفنزويلا] من أجل تعزيزها بشكل أكبر". وتحدث المستشار عن غوايدو في إطار "إعادة إرساء العلاقات مع المغرب".