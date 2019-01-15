لماذا يرفض طبيب إسرائيلي تقديم العلاج لنتنياهو؟

لن يقوم بتقديم العلاج اللازم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو

أثارت تصريحات مدير قسم الأعصاب في مستشفى "هليل يافا" الطبيب الاسرائيلي يرون ريبر عن رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب بنيامين نتنياهو عاصفة من الانتقادات في أوساط المجتمع الإسرائيلي.

ووفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم" فإن د. ريبر قال قبل أيام إنه لن يقوم بتقديم العلاج اللازم لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في حال أصابته وعكة صحية طارئة ووصل إلى مستشفى "هليل يافا" الذي يخدم به.

يشار إلى أن مستشفى "هليل يافا" تقع في مدينة الخضيرة في فلسطين المحتلة عام 1948 بالقرب من منزل نتنياهو الواقع في قيصريا.