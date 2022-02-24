لماذا يريد الغرب لـ روسيا أن تغزو أوكرانيا؟

بقلم علي بومنجل الجزائري

في حين أن مثل هذه التهديدات العدائية الموجهة إلى روسيا من قبل المسؤولين الأمريكيين هي ممارسة معتادة ، فقد يكون هناك المزيد في هذه الحالة.

مع التحذيرات الأمريكية المتكررة من غزو روسي وشيك لأوكرانيا على الرغم من التأكيدات الروسية وتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تلمح إلى أن الغرب كانت تثير ذعرًا لا داعي له ، فإن مسألة رغبة الولايات المتحدة فعلاً في غزو روسيا واحتلال أوكرانيا لها ما يبررها. قد ينظر صانعو السياسة الغربيون إلى الأحداث الماضية في أماكن مثل أفغانستان على أنها سيناريو يمكن تكراره في أوكرانيا. ولكن مثلما انتهى الأمر بأفغانستان في رد فعل حاد للغرب ، ينطبق الأمر نفسه على أوكرانيا وإن كان على مستوى أكثر خطورة بكثير.

سيناريو الاحتلال الروسي

يلمح تعليق بعض أبرز الصحفيين المرتبطين بالمؤسسة في واشنطن ليس فقط إلى رغبة في غزو روسي بل إلى احتلال ، على افتراض أن مثل هذا السيناريو سوف ينزف روسيا تمامًا كما فعل احتلال أفغانستان للاتحاد السوفيتي. .

في مقال بتاريخ 14 فبراير بقلم ديفيد إغناتيوس من صحيفة واشنطن بوست بعنوان “مسيرة بوتين الوشيكة للحماقة في أوكرانيا” ، يقتبس الكاتب مقالاً عن مسؤولين أمريكيين كشفوا عن تفاصيل عملية لهجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. توصل إغناتيوس – المعروف بعلاقاته الوثيقة مع وكالة المخابرات المركزية – إلى استنتاج مفاده أن القوات الروسية ستشرع في احتلال أوكرانيا بعد الغزو المفترض. لكن أكثر ما يكشف عنه هو الحجة التي ساقها الكاتب والتي مفادها أن مشاكل روسيا ستبدأ فعليًا بعد “احتلال” أوكرانيا ، والمقارنة التي يقيمها في هذا الصدد بين هجوم روسي محتمل على أوكرانيا وتجارب الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان:

إذا قرر 10 في المائة فقط من سكان أوكرانيا البالغ عددهم 40 مليون نسمة مقاومة الاحتلال بنشاط ، فإنهم سيشنون تمردًا قويًا. مجموعات صغيرة من المقاتلين المتحمسين دمرت القوة العسكرية الهائلة لأمريكا في العراق وأفغانستان “يكتب إغناتيوس.

ووفقًا لإغناتيوس ، فإن الأزمة الحالية في أوكرانيا قد تكون فرصة لإدخال روسيا في مستنقع مماثل لتلك التي واجهتها أمريكا والتي ساهمت بشكل كبير في تدهورها العالمي. وفي سياق مماثل ، نُقل عن مسؤولين أميركيين لم يكشف عن أسمائهم قولهم إن القوات الروسية ستعود في أكياس جثث إذا مضت موسكو قدما في غزو أوكرانيا.

في حين أن مثل هذه التهديدات العدائية الموجهة إلى موسكو من قبل المسؤولين الأمريكيين هي ممارسة معتادة ، فقد يكون هناك المزيد في هذه الحالة ، لا سيما بالنظر إلى أنه تم التعبير عن مشاعر مماثلة على المستوى الرسمي. وبحسب ما ورد أصدر رئيس الأركان الأمريكي المشترك مارك ميلي تحذيرًا إلى نظيره الروسي فاليري جاراسيموف من أن القوات الروسية ستواجه في أوكرانيا “تمردًا دمويًا” على غرار ما واجهته القوات السوفيتية في أفغانستان.

إن محاولة واشنطن جاهدة لإيقاع روسيا في مستنقع أمر منطقي من حيث أنه يأتي في الوقت الذي تحول فيه الولايات المتحدة توجهاتها من التركيز على “مكافحة الإرهاب” إلى التركيز على “منافسة القوى العظمى”. من الممكن أن تحسب واشنطن أنه مثلما كان الاحتلال السوفييتي لأفغانستان عاملاً رئيسياً في الزوال النهائي للاتحاد السوفيتي خلال الحقبة السابقة من “منافسة القوى العظمى” ، فإن الاحتلال الروسي لأوكرانيا سيحد من صعود روسيا و والأهم من ذلك هو التحالف الناشئ بين موسكو وبكين.

على الرغم من الاختلافات العديدة بين أوكرانيا وأفغانستان ، هناك أيضًا أوجه تشابه ، وأبرزها وجود مقاتلين مقاتلين بحماسة أيديولوجية يمكن استخدامها ضد قوة “احتلال” روسية (مفترضة).

النازيون الجدد في أوكرانيا

في حين أن ما يسمى بـ “المجاهدين” في أفغانستان يمثلون قوة “إسلامية” لمحاربة القوات السوفيتية ، يوجد في أوكرانيا وجود مكثف للنازيين الجدد الذين يتبنون أيديولوجية ليست أقل تطرفاً من “المجاهدين” .

القوة الرئيسية للنازيين الجدد هي مجموعة تحت اسم “كتيبة آزوف”. ظهرت هذه المجموعة مع بداية القتال في منطقة دونباس الشرقية الأوكرانية وتم دمجها لاحقًا في الحرس الوطني الأوكراني. وقد وصفت بأنها واحدة من أكثر القوات المقاتلة فعالية ضد سكان دونباس من أصل روسي.

أخذت كتيبة آزوف اسمها من معركة بحر آزوف في الحرب العالمية الثانية ، عندما هزمت ألمانيا النازية وحلفاؤها القوات السوفيتية وشرعت في السيطرة على كل من دونباس وشبه جزيرة القرم.

على الرغم من أن بعض أعضاء المجموعة ينكرون ارتباط النازيين الجدد ، إلا أنه توجد مع ذلك رواية مشابهة بشكل مخيف لتلك التي روج لها أدولف هتلر. خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان ، وصف أحد أعضاء آزوف الذي عرّف عن نفسه باسم “ديميتري” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “ليس روسيًا” بل “يهودي”. هذا التوصيف مطابق تقريبًا لوصف هتلر لروسيا في سيرته الذاتية Mein Kampf حيث ذكر أن “اليهودي العالمي” يهيمن على روسيا.

إن فكرة أن واشنطن ربما تخطط لاستخدام النازيين الجدد في أوكرانيا ضد “الغزو” و “الاحتلال” الروسيين تدعمها المواقف التي دعا إليها “المجلس الأطلسي” ، وهو مركز أبحاث في واشنطن كان في طليعة جماعات الضغط. جهود لدفع إدارة بايدن إلى اتخاذ موقف أكثر تصادمًا مع روسيا بشأن قضية أوكرانيا وتحديداً منطقتي دونباس وشبه جزيرة القرم.

كما لاحظ الباحث الأمريكي الشهير ديفيد هندريكسون ، فقد نجح “المجلس الأطلسي” في توجيه سياسة إدارة بايدن بشأن التأشيرات – السادس من روسيا وأوكرانيا نحو أجندتها المناهضة لموسكو.

من المثير للاهتمام أن العلماء المنتسبين إلى مركز الأبحاث هذا قد تحدثوا ضد تصنيف كتيبة آزوف كمنظمة إرهابية ، بحجة أن الحركة سعت إلى نزع الطابع السياسي عن نفسها. سيسمح مثل هذا النهج بتوفير أنواع مختلفة من الأسلحة للجيش الأوكراني والأجهزة الأمنية دون مواجهة القيود التي تأتي مع تصنيف الإرهاب وأيضًا لتوفير الأسلحة لأكثر القوات المعادية لروسيا ذات الدوافع الأيديولوجية في أوكرانيا.

سيناريو رد الفعل لدعم النازيين الجدد في أوكرانيا

في حين أن دعم النازيين الجدد قد يبدو خيارًا جذابًا من حيث جر روسيا إلى مستنقع مماثل لما واجهته في أفغانستان ، فإن هذا الخيار يحمل أيضًا في طياته خطر حدوث انتكاسة شديدة ضد الغرب. مثلما أصبحت أفغانستان قاعدة للتطرف بعد انسحاب القوات السوفيتية الذي بلغ ذروته في هجمات 11 سبتمبر ، فمن المرجح أن تصبح أوكرانيا قاعدة للتطرف اليميني إذا حدث سيناريو مماثل في ذلك البلد. وفقًا لمركز صوفان ، سافر عدد كبير من المقاتلين الأجانب المتعاطفين مع اليمين إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب كتيبة آزوف ضد السكان من أصل روسي في دونباس. حتى أنه يعتقد أن مرتكب مذبحة كرايستشيرش في نيوزيلندا ، برينتون تارانت ، ربما يكون قد تلقى تدريباً في أوكرانيا خلال رحلة دفعها إلى ذلك البلد ، مما سيجعله أول “مقاتل أجنبي” من حركة تفوق البيض يرتكب مثل هذا عمل إرهابي. ومن بين أولئك الذين سافروا أيضًا إلى أوكرانيا للانضمام إلى كتيبة آزوف أعضاء في “فرقة أتوموفن” للنازيين الجدد ومقرها الولايات المتحدة. وبحسب ما ورد سافر المتطرفون الأمريكيون إلى أوكرانيا لغرض وحيد هو اكتساب الخبرة في ساحة المعركة.

والأهم من ذلك أن آزوف لديه أجندة أوسع لا تتوقف عند محاربة روسيا. هنا أيضًا يمكن للمرء أن يرى تشابهًا مع ما يسمى بالجماعات “الإسلامية” مثل القاعدة وداعش (وكلاهما كان لهما أجندات أوسع تمتد إلى ما وراء أفغانستان والعراق وسوريا على التوالي). صرح مسؤولون من آزوف بصراحة أن الحركة سعت إلى إنشاء تحالف يميني متطرف يغطي العالم الغربي بأكمله بهدف نهائي هو الاستيلاء على السلطة على القارة الأوروبية بأكملها.

لكن سيناريو رد الفعل المحتمل لدعم النازيين الجدد ضد “احتلال” روسي من المرجح أن يكون له تداعيات أكثر خطورة على الغرب مقارنة بما واجهه في حالة أفغانستان أو سوريا في هذا الصدد. بينما وصفت مجموعات مثل القاعدة وداعش الغرب بعبارات مثل “العدو البعيد” – على عكس مجموعات مثل الشيعة التي توصف بأنها “العدو القريب – فإن انتشار التهديد اليميني المتمثل في أيديولوجيات مثل الجدد”. – النازية والتفوق الأبيض يشكلان تهديدا “من الداخل” ، لا سيما في ضوء صعود المشاعر اليمينية في العالم الغربي. نتيجة لذلك ، من غير المرجح أن تكون الدول الغربية مجهزة بشكل كافٍ للتعامل مع تداعيات دولة النازية الجديدة الناشئة في أوكرانيا. روسيا من جانبها لا تعاني من مثل هذا الاتجاه اليميني في مجتمعها ، وبالتالي ستكون محصنة نسبيًا من التداعيات. وهذا يعني أن الغرب سيدفع الثمن الأعلى إذا انتهج سياسة شبيهة بسياسة أفغانستان في أوكرانيا حتى لو نجحت مثل هذه السياسة في هزيمة قوة “الاحتلال” الروسية على المدى القصير.