لماذا يسعى المستوطنون للسيطرة على جبل صبيح في "بيتا" جنوب نابلس ؟

قال مسؤول فلسطيني إن المستوطنين يسعون من خلال السيطرة على جبل صبيح في بلدة بيتا، لتكريس معادلة جديدة في الضفة الغربية، وفرض مستوطنة جديدة لهم في المنطقة.

ونقلت "معا" عن مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن "الجبل أخلي من قبل الأهالي وتم طرد المستوطنين منه أكثر من مرة، لكن المستوطنين استغلوا انشغال العالم والفلسطينيين بأحداث غزة والشيخ جراح ووضعوا كرفانات وبيوتا متنقلة بحماية الاحتلال قبل نحو شهر".

ولفت دغلس إلى أن "المستوطنين يسعون من خلال السيطرة على هذا الجبل تكريس معادلة جديدة في الضفة بالإضافة للسيطرة على التلال وآلاف الدونمات التي تجاور جبل صبيح في البلدة وبالتالي فرض مستوطنة جديدة لهم في المنطقة".

وإذ كشف أن رئيس الوزراء سيزور البلدة يوم الاثنين المقبل للاستماع لمطالب الأهالي، أشار دغلس إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغهم أن "الاحتلال ينوي إزالة البؤرة قريبا"، مشيرا إلى أن الفعالية لن تتوقف ولن تكون هناك ثقة بالاحتلال حتى إزالة المستوطنين من الجبل.

من الجدير ذكره، أن بلدة بيتا خسرت 4 شبان وسجلت أكثر من 140 جريحا في سبيل الدفاع عن الجبل وإزالة المستوطنين.