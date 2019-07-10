لمدة 8 ساعات..وزير النفط الايراني يخوض شجارا مع نظيره السعودي

قال وزیر النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأربعاء، إنه خاض شجارا وجدالا لمدة 8 ساعات مع وزير النفط السعودي خالد الفالح، خلال اجتماع “أوبك” الأخير.

وأضاف وزير النفط الإيراني للصحافيين على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم، إنه لم يجر أي لقاء خاص مع وزير النفط السعودي، وإن اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع “أوبك”، كان في سياق “المجاملة” إذ سأله عن أحواله وصحته، وفق تعبيره.

وكانت عدسات الكاميرا، رصدت في الأول من يوليو الجاري، مصافحة لافتة بين الفالح وزنغنه، خلال اجتماع “أوبك” في فيينا، والذي بحثت خلاله مسألة تمديد اتفاق “أوبك+” القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.