لندن: الإمارات اخلفت بعد ان وعدت بالافراج عن البريطاني المدان بتهمة التجسس

الإمارات تخلت عن وعودها بشأن البريطاني المدان بتهمة التجسس

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن "صدمته وخيبة أمله العميقة"، بعد أن أصدر القضاء الإماراتي حكما بالسجن المؤبد على الباحث الجامعي البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس.

وشدد هانت، في بيان نُشر على موقع الخارجية البريطانية اليوم، على أنه تطرق إلى قضية هيدجز في اتصالاته على أرفع المستويات مع القادة الإماراتيين، وخاصة في إطار زيارته إلى أبو ظبي في 12 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أنه بحث القضية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

وتابع قائلا: "لكن الحكم الذي صدر اليوم ليس ما كنا ننتظره من الصديق والشريك الموثوق به للولايات المتحدة ويأتي خلافا للتأكيدات السابقة".

واستطرد قائلا: "أوضحت غير مرة أن تعامل السلطات الإماراتية مع هذه القضية سيجلب عواقب سلبية للعلاقات بين الدولتين والتي ينبغي أن تقام على أساس الثقة".

وأعرب هانت عن أسفه إزاء تدهور القضية لهذا المستوى، مناشدا السلطات الإماراتية مراجعة قرارها.

وأكد الوزير أن الدبلوماسيين البريطانيين لا يزالون على اتصال وثيق مع هيدجز وعائلته وسيستمرون في تقديم كل ما بوسعهم من أجل دعمه.

واعتقل الباحث البريطاني البالغ من العمر 31 عاما على ذمة التحقيق في مطار دبي في الخامس من مايو الماضي، عندما كان في طريق عودته إلى المملكة المتحدة بعد زيارة عمل للإمارات استغرقت أسبوعين.

ووصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قضية اعتقال الباحث البريطاني بأنها "كشف غير عادي ومحرج عن الأصدقاء والحلفاء"، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

أحالت النيابة العامة الإماراتية في أكتوبر الماضي المتهم إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته.