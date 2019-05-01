لندن: الحكم بالسجن على أسانج لمدة 50 أسبوعا

منشور 01 أيّار / مايو 2019 - 11:16
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

حكمت محكمة في لندن على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك قواعد الكفالة.

كلمات دالة:مؤسس موقع ويكيليكسجوليان أسانجلندن

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