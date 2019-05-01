منشور 01 أيّار / مايو 2019 - 11:16 مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج حكمت محكمة في لندن على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك قواعد الكفالة. كلمات دالة:مؤسس موقع ويكيليكسجوليان أسانجلندن مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند لندن: الحكم بالسجن على أسانج لمدة 50 أسبوعا جو بايدن يتقدم بفارق كبير على المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية بالفيديو: ضابط سوداني يقسم على المصحف أن البشير في السجن لقاء انشقاقهم عن مادورو.. واشنطن تغري المسؤولين الفنزويليين مقتل 17 من الكوماندوس الهندي في هجوم للمتمردين الماويين صورة تتسبب بفضيحة.. عادل كرم يظهر عاريًا ويلف سيجارة حشيش! تفسير حلم القطط في المنام للنابلسي مشهد فاضح في مسلسل "ساسوكي" الكرتوني يُحرج قناة سورية (صورة) هكذا احتفلت شريهان بعيد ميلاد لولوة (صور) برجك ليوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019