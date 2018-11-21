لندن: الحكم على أكاديمي بريطاني في الإمارات سيضر بالعلاقات

ارشيف

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء إن علاقة بلاده بالإمارات ستتضرر بسبب حكم بالسجن المؤبد على أكاديمي بريطاني بتهمة التجسس، مضيفا أن لندن لم تتوقع هذا الحكم من دولة حليفة.

وذكر هانت في بيان بعد الحكم على الأكاديمي ماثيو هيدجز (31 عاما) وهو طالب دكتوراة في جامعة درم البريطانية "الحكم الصادر اليوم ليس ما نتوقعه من صديق وشريك موثوق به للمملكة المتحدة ويتنافى مع تأكيدات سابقة".

وتابع "سيكون لتعامل السلطات الإماراتية مع القضية تداعيات على العلاقة المبنية على الثقة بين بلدينا وأشعر بالأسف لأننا وصلنا إلى هذا الوضع وأحث الإمارات على إعادة النظر".

وأصدرت محكمة في أبوظبي الاربعاء حكما بالسجن المؤبد بحق ماثيو هيدجيز (31 عاما)، حسبما أفادت متحدثة باسم عائلته لوكالة فرانس برس.

وقالت المتحدثة مفضّلة عدم استخدام اسمها في اتصال هاتفي إن جلسة محاكمته استغرقت أقل من خمس دقائق، وأن محاميه لم يكن حاضرا.

وأوضحت "يمكننا أن نؤكد أنه حكم عليه بالسجن المؤبد".

وسارعت لندن الى التعبير عن "صدمتها العميقة" بعد الحكم.

وفي الخامس من أيار/مايو أوقف هيدجيز في مطار دبي. وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.

وتم الإفراج عنه بشروط وبشكل مؤقت في 29 تشرين الاول/اكتوبر، حتى موعد جلسة محاكمته الاربعاء.

وقالت وسائل اعلام اماراتية انه يحق للمتهم الطعن بالحكم خلال 30 يوما.

وكانت الإمارات أكدت الشهر الماضي أن البريطاني يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وبحسب النائب العام حمد سيف الشامسي، فإن هيدجيز قدم إلى الإمارات "تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به".