لندن: السخط الشعبي على نظام ايران بلغ ذروته

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يوم الأربعاء إن احتجاجات إيران كانت علامة على “سخط شعبي حقيقي” تجاه قادة النظام مشيرا إلى أنه لم يُفاجأ بتلك المظاهرات.

وقال جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي في شمال شرق لندن “اعتقادي أن ما حدث لم يكن بسبب أسعار الوقود. هذا مؤشر على سخط شعبي حقيقي تجاه النظام وبصراحة هذا الأمر لم يفاجئني بأي حال”.

ومضى يقول “الاضطرابات التي تثيرها إيران في المنطقة، مثلما تفعل كثيرا، تستهدف حرف الانتباه عن إخفاقات النظام الإيراني”.

وردا على سؤال عن سوريا قال جونسون إنه إذا ذهب أشخاص للقتال في سوريا فإنهم يخالفون قانون بريطانيا ويتنازلون عن حقوقهم في جنسيتها مشيرا إلى أن النظام القضائي يجعل من الصعب ضمان إدانة المقاتلين الأجانب.