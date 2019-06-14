لندن تؤكد وموسكو تنفي تورط طهران في تفجير الناقلات

فيما اكدت موسكو ان الاتهامات الغربية لطهران بشان ضلوعها في تفجيرات الناقلات في بحر عمان، فقد اكدت لندن ضلوع السلطات الايرانية في الهجوم

واكدت بريطانيا إنها شبه متأكدة من أن فرعا من الجيش الإيراني هاجم ناقلتي النفط في خليج عمان حسب رويترز

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مباشرة بالوقف وراء الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في مياه الخليج محذرا من أنه إذا أغلق مضيق هرمز فلن يبقي مغلقا لوقت طويل.

في المقابل قال عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، بأن هذه الاتهامات "مفبركة".

وكتب المسؤول الروسي على صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشورا قال فيه "ليس لدي أدنى شك أن الاتهام من البداية إلى النهاية مفبرك، ومن الممكن رمي الاتهامات على إيران، إيران لم تفعل شيئا من شأنه أن يضرها".

وأضاف كلينتسيفيتش، "بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكر لفترة طويلة بخصوص خصم الولايات المتحدة، وكان بين خيارين أما كوريا الشمالية أو إيران، فوقع الاختيار على إيران".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس للصحفيين خلال زيارة لأوسلو، بخصوص الحادث "مقطع الفيديو لا يكفي. نستطيع أن نفهم ما يعرض بالطبع لكن بالنسبة لي هذا لا يكفي لوضع تقييم نهائي".

ودعت موسكو إلى عدم استخدام حادث ناقلات النفط المأساوية، والتي هزت سوق النفط العالمي، في خليج عُمان لتأجيج الموقف ضد إيران.

وتعرضت ناقلتي نفط لانفجارات ببحر عمان، أمس الخميس، نجمت عن هجوم محتمل، وقالت طهران إن السفينتين على صلة باليابان، واصفة الهجوم بالمشبوه لتزامنه مع زيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للبلاد.