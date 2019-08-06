لندن تتجه لانشاء تحالف جديد لمواجهة روسيا وايران

بدأت المملكة المتحدة اتصالاتها باتجاه جديد لتشكيل تحالف جديد لمواجهة إيران وروسيا وذلك بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتنشيط علاقاتها الاقتصادية مع شركاء جدد من خارج أوروبا، بهدف تأمين الانتقال السياسي للاتفاقيات التجارية بعد "بريكست".

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، اعتبر أن مغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي تمثّل فرصة اقتصادية هائلة للقيام بأشياء لم يكن مسموحاً القيام بها من عقود.

والاتجاهات الجديدة للمملكة المتحدة تسير نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول غير الأوروبية بهدف انشاء تحالف مالي قوي

ووعد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد "بريكست"، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد.

وقال راب: "سنتوجه بسرعة نحو صفقات تجارية شاملة تحفز الأعمال وتخفض الأسعار للمستهلكين وتتفق مع معاييرنا العالية".

وبين أن بلاده ستعمل على إنشاء تحالف قوي لحماية القانون والنظام الدوليين، وحل المشكلات التي تحمل تهديداً لأمن المملكة.

وكانت لندن أعلنت مشاركتها، أمس الاثنين، في القوة الدولية التي ستقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة التجارية في الخليج بقيادة الولايات المتحدة.