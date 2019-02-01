لندن ترفض وصف الإتحاد الاوروبي لجبل طارق ب"المستعمرة"

اعتبرت الحكومة البريطانية الجمعة أن وصف الاتحاد الاوروبي جبل طارق ب"المستعمرة" التابعة لمملكة المتحدة، أمر "غير مقبول تماما".

ورد هذا الوصف في ملاحظة في أسفل وثيقة صادرة عن المجلس الاوروبي، تقترح إعفاء البريطانيين الراغبين بدخول فضاء شنغن من تأشيرات الدخول بعد بدء تطبيق البريكست، وذلك لمدة قصيرة (حتى 90 يوما).

وافادت الوثيقة أن "جبل طارق مستعمرة للتاج البريطاني"، مشيرة الى "الخلاف" بين اسبانيا والمملكة المتحدة بشأن السيادة على هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في تصريح صحافي "من غير المقبول تماما وصف جبل طارق بهذه الطريقة".

وأضاف "إن جبل طارق جزء لا يتجزأ من العائلة البريطانية، وهذا الامر لن يتغير مع خروجنا من الاتحاد الاوروبي".

وتبلغ مساحة جبل طارق 6،8 كيلومترات مربعة، وتخلت عنه اسبانيا عام 1713 الى التاج البريطاني، إلا أنها لا تزال تطالب بالسيادة على هذه الارض الواقعة على الطرف الغربي للبحر المتوسط.

من جهته، قال متحدث آخر باسم الحكومة البريطانية في بيان، إن السكان ال33 ألفا لجبل طارق سبق ورفضوا فكرة إقامة سيادة مشتركة خلال استفتاء أجري عام 2002.

وأضاف "على كل الأطراف احترام الرغبة الديموقراطية لشعب جبل طارق بأن يكون بريطانيا".

كما علقت حكومة جبل طارق في بيان على الاشارة الواردة في وثيقة المجلس الاوروبي بالقول في بيان "إن استخدام هذه اللغة (...) لا يساهم في بناء مناخ من التفهم والثقة بين جبل طارق واسبانيا، بالتزامن مع استعدادنا لمغادرة الاتحاد الاوروبي".

وخلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016 في المملكة المتحدة، صوت 96% من سكان جبل طارق الى جانب البقاء في الاتحاد الاوروبي.