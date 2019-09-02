لندن قد تستعين بطائرات مسيرة لحماية سفنها بالخليج

قالت قناة سكاي نيوز البريطانية الاثنين، إن لندن تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي في ظل حالة التوتر بين إيران من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

وأفاد تقرير للقناة بأن الطائرات المسيرة "ستساعد في عمليات الاستطلاع، مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز".

وأضافت القناة أنه يمكن تكليف الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج، حيث يمتلك سلاح الجو الملكي البريطاني عددا من طائرات (ريبر) المسيرة، المتمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا.

والجمعة، دعت بريطانيا إلى "دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج"، بعدما احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في المضيق في تموز/ يوليو الماضي.