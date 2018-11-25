ارشيف

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الأحد إنه يشعر بالتفاؤل بإمكانية إحراز تقدم في قضية ماثيو هيدجز الأكاديمي البريطاني المحكوم عليه بالسجن المؤبد في الإمارات بتهمة التجسس.

وأضاف هانت لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أشعر بتفاؤل أكبر الآن بأننا يمكن أن نجد طريقة. الإمارات صديقة لبريطانيا منذ وقت طويل وأجريت مناقشات جيدة للغاية مع وزير خارجيتها وسأتحدث معه مرة أخرى بعد ظهر اليوم".

وسئل هانت أيضا عما إذا كان هناك ما يدعو للتفاؤل في قضية نازانين زاغاري-راتكليف وهي مديرة مشروع في مؤسسة تومسون رويترز ألقي القبض عليها في طهران في أبريل نيسان 2016 بينما كانت في طريقها للعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد زيارة عائلية.

وحكم على زاغاري-راتكليف بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران وهو اتهام نفته أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز وهي مؤسسة مستقلة عن شركة تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

وقال هانت "أعتقد أن هذه القضية أصعب. كنت في طهران يوم الاثنين وطلبت لقاء نازانين. لم يسمح لي لكنني التقيت بابنتها".

وأضاف أنه حث إيران على تقديم المساعدة الطبية لزاغاري-راتكليف ولمواطن آخر في وضع مشابه لكنه لم يذكره بالاسم.

وأشار هانت إلى أنه "من غير المقبول تماما وكلية" أن تحتجز إيران "أناسا أبرياء كوسيلة للضغط الدبلوماسي".