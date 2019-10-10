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لنصرة "الجيش".. تلاوة جماعية لسورة الفتح في تركيا

منشور 10 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 01:18
تلاوة سورة الفتح بشكل جماعي عقب صلاة فجر الخميس
تلاوة سورة الفتح بشكل جماعي عقب صلاة فجر الخميس

شهدت المساجد في عموم تركيا، تلاوة سورة الفتح بشكل جماعي عقب صلاة فجر الخميس، لنصرة الجيش في عملية "نبع السلام" التي انطلقت الأربعاء شرقي الفرات في سوريا.

وجاءت هذه الخطوة بناء على دعوة من رئيس الشؤون الدينية في البلاد علي أرباش، الذي حث المواطنين على الحضور إلى المساجد في كل انحاء البلاد لقراءة سورة الفتح عقب صلاة فجر الخميس

وكتب أرباش عبر "تويتر": "ندعوا معا بالنصر والنجاح لقواتنا المشاركة في عملية نبع السلام التي أطلقت لإحقاق السلام لمنطقتنا، ولتحقق لوطننا الأمان ولشعبنا العيش الآمن، ولمنطقتنا الخلاص والعيش في أمن وسلام."

واختتم قائلا: "أدعو الله تعالى أن يمن على جيشنا المجيد بالظفر والنصر."

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس مقطع فيديو لمجموعة من العسكريين الأتراك داخل حافلة، وهم يستمعون إلى آيات قرآنية من صورة الفتح أثناء توجههم للمشاركة في العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.

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