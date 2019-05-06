لهذا السبب ارسلت اميركا حاملة الطائرات الى المنطقة

كشفت واشنطن عن معلومات تتعلق نبية ايران القيام بعمليات عسكرية بواسطة تنظيمات ارهابية لاستهداف الجنود والقوات الاميركية في المنطقة

ووفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول اميركي رفض الافصاح عن هويته فان الولايات المتحدة وامام هذه المعلومات دفعت بالبارجه ابراهام لينكون الى المنطقة واشارت الى ان القوة الاميركية الضاربة وصلت الاثنين الى المنطقة

وسبق أن أشار بولتون إلى أن إرسال المجموعة الضاربة التي تترأسها حاملة الطائرات "أبراهام لينكون" برفقة قوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط يأتي ردا على "عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق والمتصاعدة".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريح صحفي أدلى به على متن طائرته في طريقه إلى أوروبا، أن هذا القرار جرت دراسته لوقت ما، مضيفا أن واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين.وشدد بومبيو على أن واشنطن ستجعل القيادة الإيرانية تتحمل المسؤولية عن أي هجوم محتمل على المصالح الأمريكية، سواء كان ذلك من قبل إيران مباشرة أو حلفائها الإقليميين مثل "حزب الله".