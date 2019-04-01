لهذا السبب انسحب امير قطر من قمة تونس

رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، لحق بأمير دولة قطر

قالت مصادر متطابقة ان امير دولة قطر تميم بن حمد غادر مؤتمر القمة العربي احتجاجا على ما ورد في كلمة الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط

ووفق المصادر فان الهجوم الذي شنه ابو الغيط على تركيا وتدخلها في الشأن السوري دفع الامير لمغادرة مكانه والتوجه الى المطار

من جهتها قالت قناة TRT عربي التركية، بأن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، لحق بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى المطار في محاولة لإقناعه بعدم مغادرة تونس إلى حين انتهاء القمة.

مراسلة TRT عربي: أمير قطر غادر القمة العربية بعد كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وكلمة العاهل السعودي التي حملت رسائل غير مباشرة لقطر ، ورئيس حركة النهضة يلحق به في المطار لاقناعه بالبقاء pic.twitter.com/cz1FqhlhqU ٣١ مارس ٢٠١٩

وفي ما لم يصدر عن الجانب الرسمي القطري أي توضيح لأسباب المغادرة المفاجئة، ربطتها بعض وسائل الإعلام بمحتوى كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي انتقد ما وصفه بتدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية، معتبرا أنها فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.

وأوردت القناة التركية عن مراسلتها أن "مغادرة أمير قطر جاءت بعد كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وكلمة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، التي حملت رسائل غير مباشرة إلى قطر".

وتعتبر تركيا حليف قوي لقطر التي استعانت بقواتها في التصدي لاي هجوم سعودي اماراتي محتمل مع بداية فرض الحصار على الدوحة فيما فتحت تركيا اسواقها ومنتجاتها لتعويض القطريين عما فقدوه من بضائع سعودية جراء الحصار