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لهذه الأسباب تعجز طالبان عن السيطرة على أفغانستان

لهذه الأسباب تعجز طالبان عن السيطرة على أفغانستان
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