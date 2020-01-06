لهذه الاسباب غاب نصرالله عن تشييع سليماني

البوابة- خاص

غاب زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله عن مشهد الصلاة وتشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وذراع نظام طهران في نشر الثورة الخمينية في الخارج اللواء قاسم سليماني الذي لقي حتفه في غارة اميركية يوم الجمعة الماضي.

منذ الاعلان عن مصرع سليماني، خرج نصرالله اكثر من مرة مهددا ومتوعدا الاميركيين في الشرق الاوسط والمنطقة، وظهر في بث مباشر يوم امس وهو ما يعزز نظريه عدم حضوره الجنازة.

ويبدو ان زعيم مليشيا حزب الله اللبنانية الذي برع في التخفي والتنقل في احلك الظروف، قد توقع وجود مراقبة اسرائيلية شديدة للاجواء اللبنانية، وحركة الطيران من مطارات البلاد، مع ارتفاع منسوب التعطش الاسرائيلي لتحقيق نقطة اضافية وحاسمة ضد حزب الله، ترفع شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي سيستميت لاصطياد "السيد" قبل ان يدخل انتخابات خسارتها – وهي شبه مضمونة- ستقوده الى السجن بتهمة الفساد وتلقي الرشى.

اسمعوا ماذا قال السيد حسن نصر الله عن الشهيد قاسم سليماني رحمه الله pic.twitter.com/hcipYzfj2k — أحمد الهدابي (@ahmedalhadabi15) January 6, 2020

ومن المؤكد ان نصرالله لن يمنح نتنياهو هذه الفرصة، ووفق مراقبون فانه من غير المستبعد ان يتوجه زعيم حزب الله في وقت لاحق الى طهران لتعزية عائلة قاسم سليماني في منزلها.

الإعلام الإيراني ينشر لأول مرة مجموعة من الصور الأرشيفية التي تظهر قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني مع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله pic.twitter.com/Clz0CY0rLu — الميدان نيوز (@almidankw) January 5, 2020

يشار الى ان زينب ابنة قاسم سليماني قد طلبت من "عمو" حسن نصرالله العمل للانتقام لدماء والدها من الاميركيين فيما كان اعلان حزب الله اللبناني يوزع صورا نادرا تجمع سليماني بزعيم حزب الله