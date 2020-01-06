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لهذه الاسباب غاب نصرالله عن تشييع سليماني

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 01:05
سليماني ونصرالله
سليماني ونصرالله

البوابة- خاص

غاب زعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله عن مشهد الصلاة وتشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وذراع نظام طهران في نشر الثورة الخمينية في الخارج اللواء قاسم سليماني الذي لقي حتفه في غارة اميركية يوم الجمعة الماضي.

منذ الاعلان عن مصرع سليماني، خرج نصرالله اكثر من مرة مهددا ومتوعدا الاميركيين في الشرق الاوسط والمنطقة، وظهر في بث مباشر يوم امس وهو ما يعزز نظريه عدم حضوره الجنازة.

ويبدو ان زعيم مليشيا حزب الله اللبنانية الذي برع في التخفي والتنقل في احلك الظروف، قد توقع وجود مراقبة اسرائيلية شديدة  للاجواء اللبنانية، وحركة الطيران من مطارات البلاد، مع ارتفاع منسوب التعطش الاسرائيلي لتحقيق نقطة اضافية وحاسمة ضد حزب الله، ترفع شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي سيستميت لاصطياد "السيد" قبل ان يدخل انتخابات خسارتها – وهي شبه مضمونة- ستقوده الى السجن بتهمة الفساد وتلقي الرشى.

ومن المؤكد ان نصرالله لن يمنح نتنياهو هذه الفرصة، ووفق مراقبون فانه من غير المستبعد ان يتوجه زعيم حزب الله في وقت لاحق الى طهران لتعزية عائلة قاسم سليماني في منزلها.

يشار الى ان زينب ابنة قاسم سليماني قد طلبت من "عمو" حسن نصرالله العمل للانتقام لدماء والدها من الاميركيين فيما كان اعلان حزب الله اللبناني يوزع صورا نادرا تجمع سليماني بزعيم حزب الله


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