لواء احرار العراق ينفذ هجمات ضد "الاحتلال التركي"

اعلن لواء احرار العراق عن بدأ سلسلة هجمات ضد "الاحتلال التركي" انتقاما لضحايا مجزرة دهوك التي اودت بحياة 17 عراقيا في قصف تنصلت منه القوات التركية واتهمت ارهابيين بتنفيذه

وقال فصيل يطلق على نفسه لواء احرار العراق انه نفذ قصف صاروخي عنيف بصواريخ غراد استهدف قاعدة “زيلكان” العسكرية للجيش التركي الواقعة في منطقة بعشيقة .

واشار الفصيل في بيان ان رشقات الصواريخ اطلقت من محافظة الموصل واحد الصواريخ كان من عيار ١٢٢ ملم واستمرت الرشقات باتجاه قاعدة زليكان بشكل متتالي

وتحدث عن اقرار وسائل إلاعلام التركية بـ ان "الميـ ـليشيات" تهاجم قاعدتنا في بعشيقة بصواريخ غراد‌‌ .



أكد مسؤول محلي بمحافظة دهوك سقوط صاروخ واحد فقط على قاعدة عسكرية تركية. وقال مدير ناحية زليكان محمد أمين ؛ ان معسكر زليكان تعرض لقصف بصاروخ واحد سقط في محيط القاعدة.

ولفت إلى عدم وقوع اصابات جراء القصف، مشيرا إلى ضبط صاروخين على منصة الإطلاق. وأفاد مصدر أمني باستهداف قاعدة تركية في منطقة بعشيقة. وأبلغ المصدر ؛ أن عددا من الصواريخ استهدفت قاعدة عسكرية تركية متمركزة في منطقة بعشيقة. موضحا أن ثلاثة صواريخ سقطت في محيط قاعدة زليكان التركية العسكرية.

استدعاء السفير التركي لدى بغداد

وأعلنت بغداد الخميس، انها استدعت سفير أنقرة لديها وسلمته مذكرة تطالب فيها بسحب القوات التركية من أراضيه وتقديم اعتذار رسمي عن القصف الذي أودى بحياة مدنيين في دهوك بإقليم كردستان شمالي البلاد الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها استدعت السفير التركي علي رضا كوناي “على خلفية الاعتداء السافر والإجرامي.. الذي أدى إلـى استشهاد وإصـابة عـدد كبيـر مـن المدنيين العراقيين الآمنـين بضـمنهم نسـاء وأطفـال، وما تسبب به من ترويع للسكان، وبث الذعر بينهم”.

جلسة لمجلس الامن

وطلبت السلطات العراقية من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة بشأن الهجمات التركية الأخيرة، التي استهدفت محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال العراق. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، "الاعتداء التركي".

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إن "وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي"​​​.

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.