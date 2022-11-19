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لوحة رملية تذكر العالم بحق أطفال غزة باللعب

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:46
لوحة رملية تذكر العالم بحق أطفال غزة باللعب

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