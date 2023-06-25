لودريان محذرا اللبنانيين: "الوقت لا يعمل لصالحكم"

أعلن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيعود إلى لبنان قريبًا بعد انتهاء زيارته لبيروت التي استمرت لمدة 4 أيام، والتي لم تحقق أي تقدم فيما يتعلق بشغور المقعد الرئاسي في البلاد.

وقال لودريان في بيانه أنه سيعود مرة أخرى إلى بيروت في المستقبل القريب، بسبب الضرورة الملحة للتحرك في لبنان، مؤكدا أن الوقت لا يعمل لصالح البلاد.

وأوضح أن زيارته الأخيرة كانت تركز بشكل أساسي على الاستماع والتواصل مع السلطات المدنية والدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن جميع الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب.

وأعرب عن نيته تقديم تقرير شامل لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون فور عودته من الزيارة، يلخص ما تم تحقيقه ويوصي بالخطوات المستقبلية.

لودريان أكد تعهده بتسهيل حوار بناء وشامل بين اللبنانيين للوصول إلى حل توافقي وفعّال للتغلب على فراغ المؤسسات، وأنه يسعى لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق نهوض مستدام في لبنان، مشيرا إلى أنه سيعمل على التشاور مع الدول الشريكة الرئيسية للبنان في هذا السياق.

يشار إلى أن جان إيف لودريان تم تعيينه كممثل شخصي للرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي للتفاوض مع الأطراف المعنية داخل لبنان وفي الخارج بهدف المساهمة في حل الأزمة التي يمر بها البلد.

