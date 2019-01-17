النبي محمد عاش بتوقيت خاطئ بحسب فلكي جزائري (فيديو)

أثار تصريح بوناطيرو موجة غاضبة من قبل مغردين جزائريين، اعتبروه مجرد "باحث عن الشهرة"

فجر عالم فلك جزائري جدلا واسعا، بحديثه عن "توقيت خاطئ" عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم، بسبب طريقة حساب الأشهر القمرية.

الفلكي لوط بوناطيرو، خلال ندوة أقامها منتدى "الحوار" الجزائري، قال إن الرسول عليه السلام، وطيلة حياته، عاش في تقويم خاطئ، وكان يصوم في أشهر خاطئة.

وقال بوناطيرو إن عمر بن الخطاب هو من شكل لجنة وأعاد التقويم إلى مساره الصحيح، بحذف الشهر النسيء.

وأوضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه النقطة في خطبة الوداع، حينما قال "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض".

وأثار تصريح بوناطيرو موجة غاضبة من قبل مغردين جزائريين، اعتبروه مجرد "باحث عن الشهرة"، عبر تقديم تحليلات "مستفزة" للشارع الجزائري.

بدورها، أصدرت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر بيانا، ردت فيه على تصريحات بوناطيرو الجدلية.

وقالت الجمعية إن بوناطيرو "باحث شهرة"، وأطلق أوصافا لا تليق بمقام النبوة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها بوناطيرو جدلا، إذ صرح سابقا بأن مواعيد صلاة وصيام المسلمين خاطئة، محددا بأن مواعيد وقت أذان الفجر غير دقيقة.