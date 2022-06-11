لوغانسك: محاصرة 400 جندي أوكراني في مصنع "آزوت"

صرح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، بأن مئات الجنود الأوكرانيين محاصرين داخل مصنع "آزوت"، في سيفيرودونتسك، مشيرا إلى اتصالات لإخراج 500 مدني محاصر.

وكتب السفير روديون ميروشنيك عبر قناته على "تلغرام": "هناك الآن حوالي 300-400 مسلح أوكراني محتجزون في آزوت. إنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات. يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 500 مدني كانوا مختبئين من القصف في ملجأ بالمصنع. لا يزال هناك مدنيون في المنطقة، لكنهم موجودون في أجزاء أخرى من المصنع".

وأشار إلى أن "المسلحين يحاولون تقديم مطالب خاصة لمنحهم الفرصة لمغادرة أراضي المصنع الكيماوي مع الرهائن وتوفير ممر للعبور إلى ليسيتشانسك، لكن مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".

ومع ذلك، فقد تم إجراء اتصالات مع المسلحين، وفق ميروشنك، الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من أراضي المصنع، وستضمن لهم المعاملة المناسبة وفقًا للمتطلبات الدولية إذا أطلقوا سراح الرهائن وأوقفوا المقاومة بأنفسهم