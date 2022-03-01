لوكاشينكو لنظيره الأوكراني: "توقف عن المعارضة لأن كل الكلاب ستهجم عليك"

اتهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، الغرب بمحاولة تقويض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا صعوبة المفاوضات التي جرت مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل اجتماع وفدي موسكو وكييف في غوميل.

وقال لوكاشينكو: "لقد اعتبرنا الرئيس الأوكراني معتدين. لكن في النهاية اتفقنا. وقلت له: الوفد الروسي في انتظارك في غوميل. تأتي. أنت في حالة حرب. توقف عن المعارضة، لأن كل الكلاب ستهجم عليك".

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"عن لوكاشينكو قوله: "لماذا يطلق الغرب التصريحات حول امداد أوكرانيا بالاسلحة.. إن مثل هذه التصريحات؟ من أجل تقويض المفاوضات وتخفيضها. وأيضا يغضبون من بوتين بسبب أنه صرَح بإحياء قوات الردع".

وأعرب لوكاشينكو عن أمله ألا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي، قائلا "أسأل الله ألا يتطور الوضع في أوكرانيا إلى صراع عالمي. وحتى أنه (هذا الصراع) لم يبدأ في عام 2014، حينها دخل لأول مرة مرحلة مسلحة حادة، ولكن ما الذي سبق ذلك؟"

مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج "نريدها".

وأشار إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر "كيفية التحول للجولة الثانية" بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوكرانية، أن "الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد في 2 مارس / آذار".

وذكرت الصحيفة عن المصدر أن "المحادثات المقبلة تقررت في 2 مارس/ آذار".

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن "روسيا طلبت من كييف في المفاوضات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وطلبت روسيا حسب نفس المصدر "نزع السلاح من أوكرانيا".