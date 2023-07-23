لوكاشينكو ل "بوتين": مقاتلو "فاغنر" يهددون بالتوجه إلى وارسو

في تصريح مثير للجدل، كشف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن زيادة التوتر بسبب تحرك مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية للتوجه نحو الغرب، مُعبرين عن غبتهم بالتوجه إلى العاصمة البولندية وارسو.

وأبلغ لوكاشينكو بوتين أن مقاتلي "فاغنر" يرغبون في السماح لهم بالانتقال إلى وارسو والتوجه إلى رزيسزو، لكنه أبدى رفضه لهذه الفكرة وأكد أنهم سيُحتفظ بهم في وسط بيلاروس، وفقًا للاتفاق السابق بينهم.

وأوضح الرئيس البيلاروسي، أن مزاجهم غير مستقر وقد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وأكد لوكاشينكو على أهمية توعية مقاتلي "فاغنر" بما يجري حول دولة الاتحاد، مشددًا على أنه يجب أن يتم التعاطي مع الوضع بحذر وتحكم، وأنه يجب دعمهم للحفاظ على الاستقرار.

وأطلع لوكاشينكو الرئيس بوتين على خريطة تظهر تحرك قوات بولندا نحو الحدود مع دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس.

وأكد لوكاشينكو أن وارسو تنوي نقل قواتها إلى المنطقة، مما يزيد من التوتر ويثير مخاوف حدوث صدامات.

وبدوره، أكد السفير الروسي لدى بيلاروس أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بولندا تشير إلى استعدادها للتصعيد والقيام بأعمال عدوانية على نطاق واسع.

يُذكر أن الرئيس البولندي أندجيه دودا أعلن سابقًا عن خطط حلف "الناتو" لنشر عشرات الآلاف من الجنود على الحدود البولندية إذا لزم الأمر، مما يؤكد التصاعد الأمني في المنطقة وتزايد التوترات بين الدول.

