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لوكهيد تتلقى مليار دولار دفعة أولى من صفقة نصب صواريخ ثاد في السعودية

لوكهيد تتلقى مليار دولار دفعة أولى من صفقة نصب صواريخ ثاد في السعودية
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