لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل

حظي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا البالغ من العمر 77 عاما بالفوز في الجولة الثانية من انتخابات البرازيل الرئاسية عقب حملات انتخابية قوية تسببت بحدوث استقطاب سياسي في البلاد.

وفي البرازيل أجريت الأحد جولة ثانية من الانتخابات العامة صوّت من خلالها المواطنون لاختيار رئيس مستقبلي لبلادهم بالإضافة إلى اختيار حاكم 12 ولاية.

وتخطى لويس إيناسيو لولا دا منافسه جايير بولسونار بفارق تجاوز مليوني صوت، بعد أن تبادل المتنافسان الإهانات والاتهامات بشكل علني.

وحصل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي ترأس البلاد في الفترات بين 2003 و2011 على نسبة 50.90% بعد فرز 99.5% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.10%.

وسيحكم دا سيلفا ولاية ثالثة من 4 سنوات والذي يعتبر المفضل لدى صفوف النساء والفقراء والكاثوليك وفي شمال شرق البلاد الريفي، وتعهد خلال حملته الانتخابية "بحماية الديمقراطية وجعل البرازيل سعيدة مجددا" ، ليضع الشعب البرازيلي ثقته مجددا في لولا دا سيلفا وأعاده إلى سدة الحكم، تنتظره ملفات سياسية واقتصادية مهمة يأمل البرازيليون أن يكون الرئيس القديم الجديد قادرا على حلها.