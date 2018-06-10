لولا يتصدر من زنزانته بفارق كبير نوايا التصويت بانتخابات الرئاسة البرازيلية

رئيس حزب العمال غليسي هوفمان تلقي كلمة امام انصار الرئيس الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا خلال حملة انتخابية لتسميتهم كمرشح للحزب في ولاية ميناس جيريس

لا يزال الرئيس البرازيلي الاسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا يتصدر وبفارق كبير نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر المقبل، على الرغم من انه يقبع في السجن منذ شهرين.

واظهر استطلاع لمعهد داتافوليا ان ثلاثين في المئة من البرازيليين سيصوتون لمصلحة لولا الذي تولى الرئاسة بين 2003 و2010.

ومنذ 7 نيسان/ابريل الماضي يقبع لولا في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد حيث يقضي عقوبة بالحبس 12 عاما بعد ادانته بالفساد لقبوله رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطىء من شركة للاشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة.

ويصر لولا اليساري البالغ من العمر 72 عاما على براءته مؤكدا ان القضية مسيسة.

وكان استطلاع سابق اجراه المعهد نفسه بعيد ادخال لولا السجن اعطى الرئيس الاسبق نسبة تأييد بلغت 31 بالمئة.

وأعلن المعهد ان 21 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع امتنعوا عن تأييد اي مرشح، فيما اعرب 17 بالمئة من المستطلَعين عن تأييدهم مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو مقابل 10 بالمئة لوزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا.

والجمعة، حصل لولا على دعم مطلق من "حزب العمال" الذي ينتمي اليه عبر رسالة اكد فيها الحزب ان الرئيس الاسبق هو مرشحه للانتخابات الرئاسية "حتى النهاية".

وشهد عهد لولا فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة اخرجت نحو اربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.

وشمل الاستطلاع 2824 ناخبا من مختلف انحاء البلاد، بهامش خطأ بلغ نقطتين مئويتين.