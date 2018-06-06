ليبرمان: الأرجنتين خضعت “للذين يضمرون الكراهية لاسرائيل”

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان

عبر وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء، عن أسفه لالغاء المباراة الودية التي كانت مقررة السبت بين المنتخبين الارجنتيني والاسرائيلي في القدس، معتبراً ان الفريق الارجنتيني “خضع للذين يضمرون الكراهية لاسرائيل”.

وبعيد اعلان السفارة الاسرائيلية في بوينوس ايريس إلغاء المباراة الودية على خلفية “تهديدات واستفزازات” ضد النجم ليونيل ميسي، قال ليبرمان “من المؤسف ان فريق كرة القدم الارجنتيني لم يقاوم ضغوط الذين يضمرون الكراهية لاسرائيل وهدفهم الوحيد انتهاك حقنا الاساسي في الدفاع عنا وتدمير اسرائيل”.

وهو أول تعليق لمسؤول حكومي اسرائيلي منذ الإعلان عن إلغاء المباراة