ليبرمان: الحرب القادمة على غزة ستكون الأخيرة

ليبرمان: الحرب القادمة على غزة أمر لا مفر منه وستكون الأخيرة

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش السابق، أفيغدور ليبرمان: "إن السؤال الوحيد المتعلق بالمواجهة القادمة مع حماس هو متى".وأضاف ليبرمان وفق موقع 0404 العبري:"لعدة أسابيع أنا أتحدث عن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه وكان السؤال الوحيد هو متى يمكن وقوعها.. قطاع غزة به صواريخ دقيقة بعيدة المدى تحت تصرف حماس وتستهدف إسرائيل".واتهم الحكومة الإسرائيلية بمحاولة تأجيل المواجهة العسكرية المطلوبة من خلال دفع 15 مليون دولار من رسوم "الحماية" الأموال القطرية إلى حماس كل شهر.وتابع: "من الناحية العملية، لا يؤدي نقل الأموال إلا إلى تقريب المواجهة العسكرية بل وتكثيفها.. الحرب الرابعة في قطاع غزة يجب أن تكون العملية الأخيرة وليست مرحلة مؤقتة لمزيد من المواجهات".وطالب ليبرمان بالضغط بشدة على حماس وكسر إرادتها في القتال ضدنا، وأيضاً إيمانها بأنها ستكون قادرة على طردنا من أرضنا.