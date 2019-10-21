ليبرمان: نتنياهو فشل 3 مرات في تشكيل الحكومة

حمل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية الطريق المسدود الذي آلت إليه مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وقال ليبرمان في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن "هجمات نتنياهو على كل من يخالفه الرأي لا يمكنها أن تخفي حقيقة فشله ثلاث مرات متتالية في تشكيل الحكومة".

وأضاف أنه "بدلا من تحمل المسؤولية عن هذه الاخفاقات، شرع نتنياهو في حملة انتخابية ثالثة، ويحاول فرض حكومة الإكراه الديني بدلا من حكومة وحدة ليبرالية واسعة".

كما اتهم ليبرمان رئيس الوزراء بأنه كان أكبر المتعاونين مع السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات في حينه، ومع أحمد الطيبي والقائمة المشتركة.

من جانبه، دعا بيني غانتس، رئيس الوزراء إلى إعادة التفويض بتشكيل الحكومة فورا إلى الرئيس رؤوفين ريفلين، بعد فشل نتنياهو في الحصول على الأغلبية في الكنيست.

وقال غانتس إن "الحملة الانتخابية انتهت بعد الانتخابات وبدلا من إهدار الوقت على تصوير مقاطع فيديو، يجب عليك أن تعيد التفويض إلى الرئيس ليتيح لنا الفرصة لتشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود الدولة بحكمة ومسؤولية".