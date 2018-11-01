ليبرمان يعلن عن مخطط استيطاني جديد في قلب الخليل

مخطط استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن مخطط استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي على بناء 31 وحدة استيطانية جديدة في مدينة الخليل، لكن ليبرمان أعلن اليوم الخميس، عن مخطط جديد لبناء وحدات استيطانية إضافية في ذات المنطقة.

وقال ليبرمان في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، صباح اليوم، “إننا نواصل زخم تطور الاستيطان اليهودي في الخليل بشكل لم يكن قائما منذ 20 عاما”.

وأضاف، “بعد أن وافقنا على إنشاء 31 وحدة سكنية ورياض أطفال في حي حزقيا، سوف نخطط الآن لبناء مبنى سكني آخر في سوق الجملة”.

وتابع ليبرمان: “سنواصل تعزيز الاستيطان في الخليل بالأعمال”.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، صباح اليوم، إنه سيجري بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، ولم تحدد عددها، فوق محال سوق الجملة في بلدة الخليل القديمة.

وأضاف أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت صادق على عملية البناء.

وتكلف الحكومة الإسرائيلية وزارة الدفاع بالمسؤولية عن إقرار المشاريع الاستيطانية بالضفة.

واحتلت إسرائيل الخليل كجزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عام 1967.

وفي عام 1997، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية “بروتوكول الخليل” تم بموجبه تقسيم مدينة الخليل إلى قسمين الأول بمساحة 80% من المدينة ويخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة والثاني بمساحة 20% ويقع ضمن السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

ويقع الحرم الإبراهيمي وقلب مدينة الخليل القديمة ضمن الجزء الثاني حيث يستوطن عشرات المستوطنين الإسرائيليين.

ويشتكي الفلسطينيون من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين عليهم.