ليبرمان يكشف ملامح خطة ترامب للسلام

افيغدور ليبرمان

قال مسؤولون فلسطينيون إن وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان كشف لهم ملامح الخطة الاميركية قبيل استقالته منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال المسؤولون إن الخطة تنص على اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الارض في اجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن المسؤولين قولهم" إن ليبرمان أوضح لوفد فلسطيني التقاه قبل اسبوعين من استقالته، ان السيادة الفلسطينية ستكون على السكان وليس على الأرض، وانها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وعلى اجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18 في المئة من الضفة الغربية وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة.

وتنص أيضاً على بقاء المستوطنات، والسيطرة الاسرائيلية على معابر الضفة الغربية وحدودها الخارجية، وعلى الامن والمياه والأغوار.

وتتضمن الخطة ايضاً بقاء السيطرة الاسرائيلية على الجزء الاهم والاكبر من القدس الشرقية المحتلة.

كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها.