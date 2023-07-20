ليبيا: أجدابيا تغرق بمياه النهر الصناعي (فيديو وصور)

تعرضت مدينة أجدابيا في ليبيا للغرق اليوم الخميس، إثر انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.

وأفاد المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، أن تسرب المياه في المحطة 41 قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، أدى إلى غرق بعض المزارع ودخول المياه لمنازل المواطنين.

وذكر الساعدي أن الحادث لحسن الحظ لم يتسبب في أي خسائر بشرية، إلا أنه أدى إلى هدر نحو 500 ألف متر مكعب من المياه.

شاهد| انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين اجدابيا وبنغازي يسبب غرق المنازل في منطقة الزويتينة وانقطاع المياه عن المدن المجاورة pic.twitter.com/knyMMiYdGE — وادي دينـــار (@wady_dynar) July 20, 2023

وأوضح أن التسرب ناتج عن "الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء".

وعلى إثر هذا الحادث، أُعلن قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة.

من جهتها عملت فرق الصيانة بجد واجتهاد للسيطرة على التسريب وإصلاح الخلل الناجم عن الانفجار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليبية تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حوادث مماثلة مستقبلاً، وتطوير نظام الصرف والمراقبة لضمان استقرار البنية التحتية وسلامة المواطنين.

صور | جهاز النهر الصناعي يعلن عن وجود إخفاق بأحد الأنابيب الواقعة بين #اجدابيا و #الزويتينة بسبب الوصلات غير الشرعية و سرقة صمامات الهواء. #ليبيا pic.twitter.com/cw4pChpfzf — وادي دينـــار (@wady_dynar) July 20, 2023



