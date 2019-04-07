ليبيا: إجلاء موظفين أجانب بواسطة سفينة غرب طرابلس

قرية النخيل بمنطقة جنزور، غرب العاصمة الليبية طرابلس

شهدت قرية “بالم سيتي”، والمعروفة بقرية النخيل بمنطقة جنزور، غرب العاصمة الليبية طرابلس، الأحد عملية إجلاء موظفين أجانب بواسطة سفينة، بحسب شهود عيان.

وتعتبر قرية النخيل، المقر الرئيسي لأغلب المنظمات الدولية ومن بينها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي يرأسها غسان سلامة، وكذلك مقرا لبعض السفراء الأجانب.

وفي السياق ذاته نقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) أنه ‏تم نقل مجموعة من القوات الأمريكية المساندة لقوات الأفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في افريقيا) الموجودين في ‎ليبيا مؤقتًا استجابة للظروف الأمنية على الأرض، دون مزيد من التفاصيل.