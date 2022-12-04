ليبيا.. إعلان عن استحالة اجتماع عقيلة والمشري

استبعد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي انعقاد اجتماع كان مقررا له لأحد بمدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبر بيان له أن سبب عدم انعقاد الاجتماع عائد لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتهم دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وسبق لعقيلة والمشري أن اتفقا على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان في 4 ديسمبر لغرض واحد وهو تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري.

وحث المبعوث الأممي إلى ليبيا مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة وذلك لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.