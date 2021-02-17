ليبيا: اجتماع برلماني سري والمنفي يحدد 3 مهام

حدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي 3 أهداف أمام السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي تم انتخاب أقطابها مؤخرا في جنيف، فيما قرر أعضاء مجلس النواب الليبي عقد جلسة يتم تحديد مكان انعقادها في غضون يومين.

اهدف امام التنفيذية

ولفت المنفي في تصريح عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس إلى أن "العمل جماعي وليس حكرا على الرئاسي أو الحكومة".

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي "الجميع إلى التكاتف من أجل الوصول إلى الدولة المرجوة ونعيد الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار من ينوب عنه في حكومه وبرلمانه القادم".

وأشار المنفي إلى أن أهم الأهداف المتوخاة تتمثل في "توحيد المؤسسة العسكرية"، مضيفا قوله بهذا الشأن: "سوف ندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ليقوم المهنيون والمتخصصون بتأسيس المؤسسة العسكرية خلال الفترة القادمة وهي التي تشرف على تأمين البلاد. وهذا جزء لا يتجزأ للوصول إلى المرحلة النهائية".

وعن المهمة الثانية قال إنها تدور حول "رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وهذه مهمة الحكومة"، لافتا إلى أن "هناك بعض المؤسسات الرقابية والسيادية، وهذه مهمة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وهذا المسار ترعاه الأمم المتحدة".

وحدد المنفي المهمة الثالثة للسلطة التنفيذية الجديدة في المصالحة، مشيرا إلى أن "الأرضية التي سوف نقف عليها لكي نصل إلى الدولة المدنية المرجوة بالانتخابات نهاية هذا العام، بتاريخ 24 ديسمبر".

البرلمان الليبي

قرر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في مدينة صبراتة غربي البلاد، عقد جلسة للمجلس يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يتم تحديد مكان انعقادها في غضون يومين

قرر النواب التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه، وإن تعذر تكون الجلسة بمدينة صبراتة بذات الموعد.

وحسب بيان صادر عن المجتمعين، وعددهم 97 نائبا في جلسة بدأت الاثنين واستغرقت يومين، فإن النواب دعوا "رئاستي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة"، مشيرين إلى أنه "في حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال".

وأوضح البيان أن جدول أعمال الجلسة المقبلة "يتضمن إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي، وذلك وفق ما تم التوافق عليه ووفق إعلان القاهرة".

يتضمن البند الثاني من جدول أعمال الجلستين المقترحتين "اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية".

ودعا البيان "جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن والحضور إلى الجلسة حسب الموعد المعلن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدم أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية الحاضرون الاجتماع المنعقد في صبراتة، مبادرة تهدف لضمان التئام مجلس النواب وحسم الخلاف بين أعضائه حول مكان انعقاد الجلسة المقبلة، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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