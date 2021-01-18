ليبيا.. التصويت على مقترح آلية اختيار "السلطة المؤقتة"

قال عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي، إن عملية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، بدأت صباح الإثنين.

وأوضح المصدر لوكالة انباء لأناضول التركية أن البعثة الأممية بدأت منذ الصباح التواصل مع أعضاء الملتقى الـ75 هاتفياً، وذلك للتصويت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة التنفيذية المؤقتة (رئاسة المجلس الرئاسي وعضوية المجلس ورئاسة الوزراء).

ولفت المصدر إلى أن عملية التصويت ستنتهي الثلاثاء عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت ليبيا (08:00 ت.غ) وستعلن نتائج التصويت في اليوم نفسه.

وأكدت أن تلك السلطة "ستكون موحدة ومؤقتة، وستحل محلها حكومة منتخبة ديمقراطية، ستنتخب في 24 ديسمبر (كانون أول) من هذا العام".

والسبت، أعلنت الممثلة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، أن ملتقى الحوار سيصوت، الإثنين، على الآلية التي توصل إليها اللجنة الاستشارية (18 عضوا) خلال اجتماعها بجنيف.

وفي 3 يناير/ كانون الجاري، أعلنت وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية، بهدف "مناقشة القضايا ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية في هذا الشأن".