ليبيا.. "الطوارق" يغلقون حقل الشرارة النفطي

أغلقت قبائل الطوارق الليبية، اليوم الأحد، الطريق الرئيسي المؤدية إلى الحقول النفطية، وإغلاق حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد.

وجاء إعلان قبائل الطوارق، بإغلاق الطرق، على خلفية أزمة عدم منحهم ما يسمى بـ"رقم وطني" يثبت جنسيتهم الليبية.

وقال الناطق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، حسين كويوي: "اضطر مجتمع الطوارق اليوم من الجانب العسكري والشبابي والاجتماعي والمؤسساتي، إلى اتخاذ موقف صارم وحقيقي بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدية للحقول النفطية وإغلاق حقل الشرارة النفطي".

وتابع أنه خلال الأيام الثلاثة المقبلة "سيتم إغلاق الطرق، وبعدها في الـ3 أيام الأخرى سيتم إغلاق حقل الشرارة النفطي، إلى أن يحدد مصيرنا ومن نحن في نظر الدولة الليبية... على الدولة الليبية أن تعطينا حقوقنا"، مضيفا "نريد المساواة بيننا وبين الليبيين".

وحذر كويوي: "أتمنى ألا يتصاعد المشهد من إغلاق الحقل إلى عصيان عسكري".

يذكر أن ليبيا كانت قد شهدت إغلاقات متكررة للحقول النفطية شرق وجنوب البلاد منذ العام 2012 وشهدت الحقول والموانئ النفطية انفراجا لتلك الأزمة بعد توقيع الأطراف الليبية لاتفاق جنيف التي رعته الأمم المتحدة في جنيف السويسرية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.