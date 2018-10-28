ليبيا: العثور على رفات شخصين في بقايا دبابة (صور)

ليبيا: العثور على رفات شخصين في بقايا دبابة

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن عمال نظافة عثروا على رفات لشخصين في بقايا دبابة بمنطقة مشروع الهضبة الزراعي جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر الليبية، إنه "ورد بلاغ من عمال النظافة الذين يقومون بتنظيف منطقة مشروع الهضبة الزراعي وخاصة الأماكن التي حصلت فيها الاشتباكات الأخيرة حيث عثروا على بقايا دبابة محترقة تخص الأطراف التي هاجمت العاصمة (طرابلس) الشهر الماضي وبداخلها رفات لشخصين".

ولفتت إلى أنه "تم إخطار فرع الأمن المركزي في أبو سليم بالواقعة وعلى الفور تم التواصل مع مركز شرطة طريق المطار، الذي قام بدوره بالإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ النيابة العامة وإحالة بقايا الجثث التي تم استخراجها بمساعدة فنيين مختصين إلى الطب الشرعي".

يذكر أن مدينة طرابلس وضواحيها شهدت في أغسطس الماضي، اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واضطر عدد من سكان مناطق الاشتباكات إلى المغادرة إلى مناطق أخرى خوفا من تطور المواجهات التي ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من المنازل والمحال التجارية والمنشآت العامة.