ليبيا: القبض على طيار برتغالي مرتزق

اعتقلت قوات المشير خليفة حفتر طيار برتغالي يعمل كمرتزق مع حكومة الوفاق بعد اسقاط طائرته

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة القبض على الطيار الذي اشيع انه ايطالي في البداية قبل ان يتم الكشف عن هويته

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن اللواء عبد السلام الحاسي، قائد قوات "الجيش الوطني الليبي" في غرب البلاد، أنه تسلم الطيار الذي وصف بـ"المرتزق" وأعطاه الأمان وأمر بتقديم العلاج اللازم له.

واتهم الحاسي "حكومة الوفاق الوطني" بأنها استأجرت هذا الطيار لقتل الليبيين بأموالهم، واصفا إيها في هذا السياق بأنها "حكومة العار والخزي والمرتزقة".

وقال فوزي المنصوري اللواء بقوات المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إن الطيار الذي أسقطت دفاعات "الجيش الوطني الليبي" طائرته جنوب طرابلس، يحمل الجنسية البرتغالية ويدعى جيمي إليس.

وحسب مصادر اعلامية ليبية فان الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج "إف-1".

وكشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء، أحمد المسماري، في وقت سابق، عن رصد المخابرات التابعة للقوات المسلحة، وصول 9 فنيين جويين وصفهم بالـ "مرتزقة" إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة وطرابلس.

وأضاف المسماري أن "الميليشيات التي تسيطر على المنافذ الجوية بالمدينتين ساهمت في دخول هؤلاء الذين وصلوا إلى ليبيا عبر مطار اسطنبول لمساندة الجماعات الإرهابية".



