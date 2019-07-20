ليبيا: "الوفاق" قلقة من تصعيد عسكري جديد

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي عن “قلقه” حسب ماتوفر له من “معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد”.

ودعا المجلس في بيان صدر السبت ونشرته “بوابة الوسط” الليبية، البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى “تحرك فعال لوقف هذا العدوان، وتحمّل مسؤولياتهم تجاه ماقد تنــوي المليشيات المعتدية ارتكابه من تصعيد عسكري، واستهداف للمدنيين، ومايسببه من إراقة دماء الليبيين وتدمير البنية التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين.

ولفت المجلس إلى أن “القوات المعتدية على العاصمة طرابلس تعد لهجوم يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بمافي ذلك مطار معيتيقة الدولي”.

وأكد المجلس على “جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد وهزيمة أي عدوان جديد”.

ويذكر أن قوات ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، بدأت في نيسان/ ابريل الماضي حملة للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا.