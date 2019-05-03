ليبيا: انقسام الخليج لا يخوله التوسط لحل الازمة الليبية

رفضت حكومة الوفاق الوطنية الليبية المعترف بها دوليا الوساطة الخليجية لحل الازمة الليبية خاصة في ظل المعركة المسلحة الناشبة حول العاصمة طرابلس

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق "أن الوقت ما زال مبكرا لكي يكون هناك حراك داخل مجلس دول التعاون الخليجي بشان ليبيا"

وزار المسؤول الليبي مؤخرا الكويت المعروفة بدورها كوسيط في المنطقة لكنه اشار الى ان الزيارة بناءا على أن الكويت تعد أكثر الدول الخليجية وسطية واشار الى ان الانقسام الخليجي لا يخول دول مجلس التعاون للتوسط الان بالاضافة الى دعم الامارات لقوات خليفة حفتر التي تهاجم طرابلس

واعلن ان جولته شملت إيطاليا وتونس والجزائر وثم الكويت، وقال: "بدأنا بدول الجوار التي أشارت بوضوح لعدم موافقتها على العدوان أو الغزو لطرابلس، وبعد ذلك اخترنا الدولة العربية الممثلة للعرب في مجلس الأمن، وهي الكويت، وهي الاختيار الأول والأهم، ولهذا كانت زيارتنا لها بعد دول الجوار".