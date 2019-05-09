ليبيا تخطط لزيادة انتاج النفط وتطرد توتال

اعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إن ليبيا تعتزم زيادة إنتاج الخام من الحقول القائمة إلى 1.4 مليون برميل يوميا بنهاية 2019 وإلى 2.1 مليون برميل يوميا بحلول 2023.

وقالت المؤسسة نقلا عن كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله خلال مؤتمر في هيوستون، وقد حذر فيها أيضا من أن الحرب الدائرة في ليبيا قد تهدد ذلك التوسع.

في الاثناء قال مسؤول حكومي، اليوم الخميس، إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا علقت أنشطة 40 شركة أجنبية من بينها شركة النفط الفرنسية توتال.

وقالت وزارة الاقتصاد إن تراخيص الشركات انقضت، بحسب مرسوم نُشر على الإنترنت وأكد صحته مسؤول بالوزارة.