ليبيا تستدعي القائم بأعمال اليونان في طرابلس وسفيرها من "أثينا"

استدعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم الخميس، السفير الليبي في اليونان، والقائم بأعمال اليونان في العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، إن الإجراءات التي اتخذتها "الخارجية"، تأتي في سياق الاحتجاج على تصرفات وموقف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مطار معيتيقة، ورفضه النزول من الطائرة، والعودة إلى بلاده.

وبررت اليونان، موقف ديندياس، وقالت بأنه جاء ردا على خرق حكومة الوحدة الوطنية الليبية، للترتيبات المتفق عليها خلال زيارة وزير الخارجية اليوناني، والتي كانت تتضمن لقاء برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأوضحت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها اليوم الخميس، أن نظيرتها الليبية، خرقت الاتفاق القائم بشأن عدم الاجتماع بوزارة الخارجية الليبية.

وأشارت الخارجية اليونانية، إلى أن زيارة "ديندياس" لشرق ليبيا تسير كالمعتاد.

وكان رفض وزير الخارجية اليوناني، النزول من طائرته بعد وصولها إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، والعودة من حيث أتى، قد اثار غضب حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة.

واستهجنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، تصرف الوزير اليوناني، مشيرة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى المواقف التي وصفتها بالفجة لوزير الخارجية اليوناني، خلال الأيام الماضية بحق مصالح الدولة الليبية.

وأكدت الخارجية الليبية، أنها سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة، التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.