ليبيا تستدعي القائم بالأعمال المصري للاحتجاج على عمرو أديب

تسببت تصريحات للاعلامي المصري عمرو أديب شبه فيها العلاقة بين بلاده وليبيا بالعلاقة بين روسيا وأوكرانيا، في اثارة غضب طرابلس التي استدعت القائم بأعمال سفارة القاهرة لديها، لتبلغه احتجاجها على تلك التصريحات "المستخفة".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في بيان ان الوزيرة نجلاء المنقوش استدعت القائم بالأعمال المصري تامر مصطفى على خلفية ما أسمته "الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية"، والذي جاء خلال "احد البرامج المصرية".

واضاف البيان ان المنقوش اكدت لمصطفى أن "العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية".

وبحسب البيان، فقد اوضح القائم بالأعمال المصري للوزيرة أن "الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان عبر صفحة الخارجية المصرية على فيسبوك، أن "كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة وتُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا".

واضاف حافظ أن "الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية".

وأكد أن "علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائمًا ما اتسمت بالحرص على الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها دون تدخل خارجي اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية".

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أنه "من الأحرى بكافة الأطراف تركيز جهودها من أجل إذكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكافة الأطياف السياسة الليبية".

وكان أديب أحدث جدلا واسعا إثر تصريحات أدلى بها في برنامج تلفزيوني، علق فيها على الغزو الذي بدأته روسيا ضد أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وخصص عمرو أديب آخر حلقات برنامجه ”الحكاية” على قناة ”إم بي سي“ لتطورات الأزمة التي تشهدها الساحة الأوكرانية حيث وصف هذه الحرب بأنها غير متكافئة، وقال ان ”أوكرانيا بالنسبة لروسيا زي ليبيا لمصر“.