ليبيا تعلن عن عدد قتلى داعش في اشتباكات القطرون

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، مساء الخميس، انتهاء المعارك مع تنظيم داعش في مدينة القطرون، آخر المدن في جنوب ليبيا في اتجاه النيجر وتشاد.

انتهاء معارك القطرون

وقال المحجوب، في بيان، “انتهت معارك عمليات جنوب القطرون، وأسفرت حصيلة اشتباكات قواتنا المسلحة مع التنظيم الإرهابي في جبال عصيدة والهروج عن مقتل 19 داعشي منهم 4 فجروا أنفسهم”.

كمين لداعش في ام الارانب

وكانت وزارة الداخلية الليبية أصدرت بيانا قالت فيه “لقد ظهرت مجموعة تابعة للتنظيم الإرهابي “داعش” تقبع بالجنوب الغربي للبلاد، هدفها زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الآمنين، حيث وقع اعتداء من قبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي “داعش” على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد 3 عناصر من أبناء الوطن.

وطمأنت الداخلية الليبية المواطنين مؤكدة أنها لن تتهاون تحت أي ظرف من الظروف في التعامل بحزم وشدة مع هؤلاء العابثين بأمن واستقرار البلاد.